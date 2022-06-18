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    Судно с грузовиками и овощами запросило помощи у Туапсе

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    Судно под флагом Камеруна 18 июня запросило помощи в акватории Черного моря в районе Туапсе, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

    «Судно под флагом Камеруна. Сигнала бедствия не было, просто запрос о помощи. Пока нет понимания, что именно за неполадки на судне. На борту находятся грузовые автомобили с овощами и фруктами», — рассказали в пресс-службе.

    На борту судна находится экипаж, 28 человек. Все они граждане Грузии и Турции. К судну подошёл буксир.

    По данным ГУ МЧС Кубани, у судна нарушилась работа балластной системы.

    «Визуально наблюдается наличие крена на правый борт более 10 градусов. В настоящее время экипажем проводятся работы по восстановлению балластной системы. После завершения работ судно самостоятельно продолжит ход в порт Туапсе», — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС.

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