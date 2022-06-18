В садоводстве под Петербургом водитель пикапа съехал в пожарный пруд и умер

Смертельное ДТП произошло 18 июня во Всеволожском районе Ленинградской области, рядом с Петербургом.
Как сообщает региональная аварийно-спасательная служба в своём паблике «ВКонтакте», в СНТ «Юбилейное-Ручьи» водитель пикапа «Мазда», по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в пожарный водоём. Мужчина погиб.
На месте работали водолазы. Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга достали тело погибшего и передали полиции. Кроме того, они оказали помощь в извлечении автомобиля. На фотографиях службы видно, что пикап поднимали из воды с помощью крана.