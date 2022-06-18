    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-з

    761мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Каким запомнится ПМЭФ-2022

    Похороны контрактникаИтоги ПМЭФ-2022Куда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В садоводстве под Петербургом водитель пикапа съехал в пожарный пруд и умер

    1350
    обсудить

    Смертельное ДТП произошло 18 июня во Всеволожском районе Ленинградской области, рядом с Петербургом.

    Как сообщает региональная аварийно-спасательная служба в своём паблике «ВКонтакте», в СНТ «Юбилейное-Ручьи» водитель пикапа «Мазда», по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в пожарный водоём. Мужчина погиб.

    На месте работали водолазы. Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга достали тело погибшего и передали полиции. Кроме того, они оказали помощь в извлечении автомобиля. На фотографиях службы видно, что пикап поднимали из воды с помощью крана.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close