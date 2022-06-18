Когда возобновятся переговоры России и Украины и другие новости вокруг спецоперации за 18 июня

На Украину прекращаются поставки военной техники из США Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 18 июня.



Возобновление переговоров Глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия заявил, что Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа. — К переговорам можем вернуться к концу августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах, — сообщил Арахамия.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал продолжение переговоров возможными: «Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить».

Продажа военной техники Украине приостановлена

Reuters: Пентагон приостановил продажу Украине ударных беспилотников Gray Eagle.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может привести к Третьей мировой из-за действий США, передавших Украине вооружение на миллиарды долларов.

— Возможно, это приведет к Третьей мировой войне из-за того, что мы делаем. Мы только что дали 40 миллиардов долларов, а всего 56 миллиардов, — переводит ТАСС выступление Трампа перед своими сторонниками в городе Нэшвилл.



Трамп отметил, что при этом союзники США оказывают помощь Украине в гораздо меньшем размере.

На покупку активов IKEA в России претендуют уже несколько инвесторов

Компания IKEA, ранее заявлявшая, что магазины в России закрыты временно, приняла решение уйти с российского рынка. Магазины открывать не будут, производства продадут, сотрудников сократят.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на активы компании уже претендует несколько покупателей. IKEA планирует распродать остатки перед окончательным уходом с российского рынка.

— Иностранные компании в регионе преимущественно продолжают работать. Но вот IKEA накануне форума объявила об уходе, и уже три-четыре покупателя на ее активы есть, — сообщил Воробьев в интервью с ТАСС. В то же время товары из магазина IKEA стали появляться на электронных витринах «Яндекс.Маркета».



Продукцию Coca-Cola можно завозить в Россию

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что продукцию Coca-Cola можно ввозить в Россию по параллельному импорту.



Ранее дистрибутор Coca-Cola заявил о прекращении выпуска и продажи напитков в России.

— Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы? — сказал Титов. Запрет на русский язык в украинских школах Президент Украины Владимир Зеленский 18 июня прибыл в Николаев и провел совещание по экономическим и социальным вопросам. В городе вводится запрет на использование русского языка в школах с 1 сентября. Запрет на использование русского языка вводится в школах Николаева с 1 сентября, сообщила член исполкома Николаевского горсовета Екатерина Стоколяс.

Ранее заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что на Украине планируют исключить из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир». Также украинские власти планируют исключить из школьной программы другие произведения русскоязычных авторов, в которых описываются действия русской, советской или российской армий.