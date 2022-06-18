Самовыражайся! «ВКонтакте» анонсировала цифровые аватары

В социальной сети «ВКонтакте» заработает виртуальный аватар пользователя Vmoji, 18 июня сообщили в пресс-службе соцсети. Новую функцию во время ПМЭФ-2022 анонсировал технический директор ВК Александр Тоболь.
Идея новинки в том, чтобы помочь разнообразить общение, самовыражаться в онлайне и чувствовать себя ближе к собеседнику. Для создания виртуального аватара достаточно будет загрузить в соцсеть фотографию или сделать селфи. Нейросеть смоделирует изображение так, чтобы оно было максимально похоже на человека на снимке. ВК запустит функцию в ближайшем будущем.
«Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной «ВКонтакте». Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение. Вдобавок в виртуальной вселенной «ВКонтакте» появятся решения на базе технологий NFT», — рассказал Александр Тоболь.