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    Путин за несколько минут открыл 19 объектов здравоохранения по всей России, в том числе в Петербурге

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    9 комментариев

    В Петербурге президент РФ Владимир Путин дал старт работе поликлиники № 9 на Пискарёвском проспекте после капремонта. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Смольного.

    Церемонию открытия учреждений здравоохранения в субъектах РФ Путин провёл в режиме видеоконференц-связи, открыв 19 объектов здравоохранения по всей стране, отмечается в сообщении. Также он поздравил всех врачей и медсестер с Днём медицинского работника.

    Поликлиника № 9 активно работала в пики пандемии. На капитальный ремонт отделения затрачено 156 млн 432,2 тыс. рублей: 99 млн 866 тыс. по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, 50 млн 355,1 тыс. — из бюджета Петербурга и 6 млн 211,1 тыс. из системы ОМС. Поликлиника обслуживает более 12 тысяч взрослых и детей. Её особенность — возможность наблюдения всей семьи, для чего есть кабинеты педиатров и женская консультация.

    В 2021 году в Петербурге были модернизированы 78 поликлиник, в этом году в планах — 81.

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    Комментарии (9)

    274765416
    Да не! Каких 19? Опечатка точняк! 1119 объектов он открыл и завтра откроет больше в 3 раза.
    ost-21
    Сперва развалить, а потом заново все.
    Дежурный по объединению
    Волшебник! Просто волшебник!
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