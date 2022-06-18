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    Россиянин Даниил Медведев пробился в финал турнира в Германии

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    Российский теннисист Даниил Медведев, лидер мирового рейтинга, в матче 1/2 финала турнира в Галле обыграл немца Оскара Отте (51-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

    Теперь Медведеву предстоит в финале встретиться с победителем матча Хуберт Гуркач (Польша) — Ник Кирьос (Австралия), передаёт 18 июня «Интерфакс».

    Турнир в Галле в Германии Terra Wortmann Open-2022 относится к категории ATP-500, его победитель получит 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет более 2 млн 134 тысяч евро.

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