Калужский губернатор: Некоторые автозаводы готовы в ближайшее время возобновить работу

О желании иностранного автопрома вернуться в Калужскую область 18 июня заявил на ПМЭФ губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, некоторые предприятия легкового машиностроения готовы возобновить работу уже в ближайшее время.



«Трудно говорить о сроках (возобновления работы), потому что это очень сложный, комплексный процесс», — цитирует Шапшу РИА Новости.

