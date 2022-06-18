Калужский губернатор: Некоторые автозаводы готовы в ближайшее время возобновить работу

О желании иностранного автопрома вернуться в Калужскую область 18 июня заявил на ПМЭФ губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, некоторые предприятия легкового машиностроения готовы возобновить работу уже в ближайшее время.
«Трудно говорить о сроках (возобновления работы), потому что это очень сложный, комплексный процесс», — цитирует Шапшу РИА Новости.
Чиновник подчеркнул, что предприятия остановились из-за проблем с логистикой и трудностей с поставками комплектующих деталей.
«Для нас очень важно выполнить задачу, поставленную президентом — возобновить работу автопроизводителей и сохранить рабочие коллективы. Сегодня наши иностранные партнеры выполняют свои обязательства по заработной плате. Вы знаете, что 2/3 зарплаты находящегося в простое предприятия выплачиваются компаниями «Фольксваген», «Пежо-Ситроен», «Вольво», — рассказал Шапша в своем телеграмм-канале.
В свою очередь, «АвтоВАЗ» намерен сделать ставку на импортозамещение, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что отдельные комплектующие будут поставляться из дружественных стран, но по критическим узлам важно иметь свои технологии, чтобы не зависеть от импорта, передаёт РИА.