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    В Приозерске несовершеннолетний юноша на питбайке перестроился с обочины и попал в больницу

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    На дороге в Ленобласти столкнулись юноша на питбайке и легковой автомобиль. В результате аварии несовершеннолетнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    ДТП произошло накануне вечером в Приозерске, на первом километре дороги на посёлок Сторожевой, сообщает 18 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    17-летний юноша на мини-мотоцикле двигался по обочине и решил перестроиться, что привело к столкновению с машиной Chevrolet Cruze, ехавшей в том же направлении.

    За рулём легкового автомобиля находился 51-летний мужчина. Пострадавшего молодого человека госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данным 47news, у него диагностировали сотрясение мозга и перелом бедра.

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