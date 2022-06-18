В Приозерске несовершеннолетний юноша на питбайке перестроился с обочины и попал в больницу

На дороге в Ленобласти столкнулись юноша на питбайке и легковой автомобиль. В результате аварии несовершеннолетнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
ДТП произошло накануне вечером в Приозерске, на первом километре дороги на посёлок Сторожевой, сообщает 18 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
17-летний юноша на мини-мотоцикле двигался по обочине и решил перестроиться, что привело к столкновению с машиной Chevrolet Cruze, ехавшей в том же направлении.
За рулём легкового автомобиля находился 51-летний мужчина. Пострадавшего молодого человека госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данным 47news, у него диагностировали сотрясение мозга и перелом бедра.