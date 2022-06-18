В Приозерске несовершеннолетний юноша на питбайке перестроился с обочины и попал в больницу

На дороге в Ленобласти столкнулись юноша на питбайке и легковой автомобиль. В результате аварии несовершеннолетнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



ДТП произошло накануне вечером в Приозерске, на первом километре дороги на посёлок Сторожевой, сообщает 18 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

