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    Тайлер Сандерс из «Бойся ходячих мертвецов» умер внезапно. Ему было 18 лет

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    3 комментария
    Фото: скрин Us Weekly youtube.com
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    Американский актёр Тайлер Сандерс умер в 18-летнем возрасте. Об этом 17 июня пишет издание TMZ.

    Агент артиста рассказал журналистам, что юноша скончался в Лос-Анджелесе, у себя дома. Причины смерти не сообщаются.

    По данным источников издания в правоохранительных органах, в четверг в полицию поступила информация о том, что человек «не дышит». Тайлера нашли мёртвым, больше никого дома не было. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

    Тайлер Сандерс дебютировал в кино в 2015 году, сыграв роль Отто в фильме «Бойся ходячих мертвецов». В общей сложности он снялся примерно в 20 фильмах и сериалах, в том числе в «Новичке» и «9–1–1: одинокая звезда». В шоу «И немного волшебства: Город загадок» он сыграл главную роль — Лео, за что был номинирован на «Эмми».

    Фото: скрин Us Weekly youtube.com

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    Комментарии (3)

    267081996
    чото сьел или скурил...
    07A
    Ушел великтй актер!
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