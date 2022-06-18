Тайлер Сандерс из «Бойся ходячих мертвецов» умер внезапно. Ему было 18 лет

Американский актёр Тайлер Сандерс умер в 18-летнем возрасте. Об этом 17 июня пишет издание TMZ.
Агент артиста рассказал журналистам, что юноша скончался в Лос-Анджелесе, у себя дома. Причины смерти не сообщаются.
По данным источников издания в правоохранительных органах, в четверг в полицию поступила информация о том, что человек «не дышит». Тайлера нашли мёртвым, больше никого дома не было. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Тайлер Сандерс дебютировал в кино в 2015 году, сыграв роль Отто в фильме «Бойся ходячих мертвецов». В общей сложности он снялся примерно в 20 фильмах и сериалах, в том числе в «Новичке» и «9–1–1: одинокая звезда». В шоу «И немного волшебства: Город загадок» он сыграл главную роль — Лео, за что был номинирован на «Эмми».