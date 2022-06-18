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    ПМЭФ2022

    В оргкомитете ПМЭФ рассказали о DDoS-атаках, из-за которых Путин перенёс выступление

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    2 комментария

    DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ в пятницу велись с мощностью 140 гигабит в секунду, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

    «140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов из Штатов, с Украины, из Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда, Бангладеш и других стран. Но мы выдержали», — сказал Кобяков журналистам на итоговой пресс-конференции 18 июня. Его слова цитирует РИА Новости.

    Ответственный секретарь подчеркнул, что защиту планируется усилить.

    17 июня сообщалось, что из-за мощных кибератак на системы ПМЭФ президент РФ Владимир Путин перенёс свое выступление на час. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, под удар попала система аккредитации форума.

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    Комментарии (2)

    252674901
    Путин по привычке опоздал, холуи тут же придумали отмазку.Вообще-то опоздания это признак хамства и неуважения к людям.
    Чёрт Опасный
    под удар попала система аккредитации форума - то есть она доступна извне?
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