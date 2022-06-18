В оргкомитете ПМЭФ рассказали о DDoS-атаках, из-за которых Путин перенёс выступление

DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ в пятницу велись с мощностью 140 гигабит в секунду, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов из Штатов, с Украины, из Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда, Бангладеш и других стран. Но мы выдержали», — сказал Кобяков журналистам на итоговой пресс-конференции 18 июня. Его слова цитирует РИА Новости.
Ответственный секретарь подчеркнул, что защиту планируется усилить.
17 июня сообщалось, что из-за мощных кибератак на системы ПМЭФ президент РФ Владимир Путин перенёс свое выступление на час. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, под удар попала система аккредитации форума.