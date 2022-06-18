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    «Руки жарит». Огонь разгорелся в заброшенном здании в центре Петербурга

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    Пламя вспыхнуло в заброшенном здании в Центральном районе Петербурга. Огонь «жарит руки» очевидцам даже на расстоянии в несколько десятков метров.

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    О пожаре на Синопской набережной стало известно днём 18 июня. Видеозаписями, на которых запечатлены огромные клубы дыма и горящая крыша, поделились подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Как рассказал «Фонтанке» очевидец Павел, пламя разгорелось в доме 28, корпус 2. Находясь в нескольких десятках метров от очага, он мог ощущать, как «руки жарит». По его мнению, огонь вспыхнул, поскольку «место кому-то понравилось».

    По данным нашего источника, в заброшенном здании загорелся мусор. На данный момент пожар ликвидирован.

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