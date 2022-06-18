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    Вместо практики в больницу. Автобус со студентами на Кубани раскидал четыре машины и вылетел в кювет

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    Серьёзное ДТП произошло 18 июня в Краснодарском крае. Пострадали как минимум 13 человек.

    Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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    Как сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на региональное ГУ МВД, ехавший из Краснодара в посёлок Мезмай автобус столкнулся с автомобилями и съехал в кювет. В салоне автобуса находился 21 человек, 13 из них с различными травмами госпитализированы.

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    ТАСС со ссылкой на прокуратуру уточняет, что туристический автобус задел четыре машины и врезался в дерево. По данным регионального минздрава, автобус вёз студентов на практику. Критических травм у них нет.

    Как пишет «МК на Кубани» со ссылкой на ГУ МЧС, в автобусе, по предварительной версии, отказали тормоза, и он выехал на встречную полосу, где протаранил несколько автомобилей. По информации издания, пострадавших — 15 человек.

    «На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отмечают в МВД.

    Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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