Вместо практики в больницу. Автобус со студентами на Кубани раскидал четыре машины и вылетел в кювет

Серьёзное ДТП произошло 18 июня в Краснодарском крае. Пострадали как минимум 13 человек.
Как сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на региональное ГУ МВД, ехавший из Краснодара в посёлок Мезмай автобус столкнулся с автомобилями и съехал в кювет. В салоне автобуса находился 21 человек, 13 из них с различными травмами госпитализированы.
ТАСС со ссылкой на прокуратуру уточняет, что туристический автобус задел четыре машины и врезался в дерево. По данным регионального минздрава, автобус вёз студентов на практику. Критических травм у них нет.
Как пишет «МК на Кубани» со ссылкой на ГУ МЧС, в автобусе, по предварительной версии, отказали тормоза, и он выехал на встречную полосу, где протаранил несколько автомобилей. По информации издания, пострадавших — 15 человек.
«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отмечают в МВД.