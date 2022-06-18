Житель Колпино выстрелил в лицо соседу, который шумел с компанией во дворе

Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из аэрозольного пистолета. Из-за его поступка пострадал мужчина среднего возраста.
В минувший четверг около 23:42 с ушибами и ссадинами в травмпункт обратился 55-летний житель Колпино. После оказания медицинской помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня.
Полицейские установили, что 16 июня во дворе дома 8 по бульвару Трудящихся неизвестный выстрелил из аэрозольного пистолета «Пионер» в лицо мужчине, который вместе с громкими приятелями распивал алкоголь у его дома.
Накануне оперативники задержали подозреваемого в преступлении — ранее судимого 35-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).