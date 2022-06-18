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    Житель Колпино выстрелил в лицо соседу, который шумел с компанией во дворе

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    5 комментариев

    Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из аэрозольного пистолета. Из-за его поступка пострадал мужчина среднего возраста.

    В минувший четверг около 23:42 с ушибами и ссадинами в травмпункт обратился 55-летний житель Колпино. После оказания медицинской помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня.

    Полицейские установили, что 16 июня во дворе дома 8 по бульвару Трудящихся неизвестный выстрелил из аэрозольного пистолета «Пионер» в лицо мужчине, который вместе с громкими приятелями распивал алкоголь у его дома.

    Накануне оперативники задержали подозреваемого в преступлении — ранее судимого 35-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

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    Комментарии (5)

    275324705
    Зарегистрировался только ради комментария.
    С каждой новостью убеждаюсь - теперь "синева" в фаворе.
    Можно орать по ночам, бухать на детских площадках и т.п.
    Но - не смей их трогать. Электорат однако.
    А многодетной "синеве" еще и халявные бабосы на бухлишко.
    Обидно.
    Хотя и залившего газом фэйс синюшнику мужика не поддерживаю.
    Бесполезно. Только себе проблем нажил.
    vic_5e4cd1938d1a8
    Когда звонишь в полицию по поводу шумящих во дворе гоп.компаний, полиция, как правило, никогда не приезжает
    фру
    Специальная военная операция - в каждом городе России!
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