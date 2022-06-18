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    Глава Ростуризма: Карту «Мир» могут начать принимать в 12 странах, популярных у туристов

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    Банковскую карту «Мир» по линии туристических ведомств продвигают в 12 новых странах, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова 18 июня в кулуарах ПМЭФ.

    «Все это популярные туристические направления. Называть конкретные страны пока не буду, но география достаточно обширная: это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока», — сказала Догузова ТАСС.

    Она также отметила, что российские туристы теперь могут расплатиться картой «Мир» почти во всех отелях и популярных торговых точках Турции.

    В частности, вопрос использования карт «Мир» обсуждается с властями Мьянмы.

    «Да, этот вопрос мы тоже уже обсуждали на встречах, работа идет. Надеемся, что это будет возможно, потому что является взаимовыгодным шагом», — заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У.

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