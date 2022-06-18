Петербуржец на спор разбил бутылку о голову и умер

Пьяное развлечение двух мужчин во Фрунзенском районе Петербурга завершилось смертью для одного из них. Об инциденте «Фонтанке» стало известно 18 июня



В прошлую субботу, 11 июня, двое приятелей выпивали на Малой Карпатской улице, 13. Чтобы скрасить досуг, они решили на спор разбивать бутылки о головы друг друга, но явно переусердствовали.

