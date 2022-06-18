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    Петербуржец на спор разбил бутылку о голову и умер

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    18 комментариев

    Пьяное развлечение двух мужчин во Фрунзенском районе Петербурга завершилось смертью для одного из них. Об инциденте «Фонтанке» стало известно 18 июня

    В прошлую субботу, 11 июня, двое приятелей выпивали на Малой Карпатской улице, 13. Чтобы скрасить досуг, они решили на спор разбивать бутылки о головы друг друга, но явно переусердствовали.

    В тот же день 47-летнего петербуржца госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмами головы. Спустя неделю, 17 июня, он скончался. Его 43-летний товарищ сейчас находится в НИИ скорой помощи с аналогичными увечьями.

    Тело погибшего горожанина направили в морг для установления причины смерти. Известно, что оба ранее были судимы.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (18)

    AndrewBarsik
    Это- не новость. Это- диагноз общества.
    260567431
    Дарвин, раскошеливайся. Это они.
    275203172
    И как это засчитали? Как победу, или как поражение?
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