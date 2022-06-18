    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-з

    761мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Каким запомнится ПМЭФ-2022

    Итоги ПМЭФ-2022Задержки в ПулковоКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге задержали мужчину, запустившего коптер в день выступления Путина на ПМЭФ

    4817
    9 комментариев

    Полёт квадрокоптера в Московском районе привлёк внимание силовиков, которые патрулировали территорию для обеспечения безопасности при проведении Петербургского международного экономического форума.

    29-летнего мужчину, который управлял летательным аппаратом, заметили у дома 179 по Московскому проспекту в пятницу вечером. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 июня.

    Горожанина доставили в отдел полиции, где опросили, а потом отпустили. В его действиях усмотрели признаки нарушения по статье 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»).

    Напомним, место проведения ПМЭФ — «Экспофорум» — находится в соседнем, Пушкинском, районе.

    Материал из МВД направили в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по СЗФО для принятия дальнейшего решения.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    Алик-1
    Лет 7 назад полиция задержала человека, который запустил коптер около Колизея в Риме. При некоторой ловкости журналистики это тоже можно выдать за меры, связанные с сегодняшним ПМЭФ
    Вася Петров
    Сколько опасных рецидивистов они задержали за три дня? Или это все новости про одного и того же человека?
    Диванный Эксперт
    Ибо неча бесовщиной басурманской забавляться, покамест бояре совет держат.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close