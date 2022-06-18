В Петербурге задержали мужчину, запустившего коптер в день выступления Путина на ПМЭФ

Полёт квадрокоптера в Московском районе привлёк внимание силовиков, которые патрулировали территорию для обеспечения безопасности при проведении Петербургского международного экономического форума.
29-летнего мужчину, который управлял летательным аппаратом, заметили у дома 179 по Московскому проспекту в пятницу вечером. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 июня.
Горожанина доставили в отдел полиции, где опросили, а потом отпустили. В его действиях усмотрели признаки нарушения по статье 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»).
Напомним, место проведения ПМЭФ — «Экспофорум» — находится в соседнем, Пушкинском, районе.
Материал из МВД направили в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по СЗФО для принятия дальнейшего решения.