В Петербурге задержали мужчину, запустившего коптер в день выступления Путина на ПМЭФ

Полёт квадрокоптера в Московском районе привлёк внимание силовиков, которые патрулировали территорию для обеспечения безопасности при проведении Петербургского международного экономического форума.

29-летнего мужчину, который управлял летательным аппаратом, заметили у дома 179 по Московскому проспекту в пятницу вечером. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 июня.



Горожанина доставили в отдел полиции, где опросили, а потом отпустили. В его действиях усмотрели признаки нарушения по статье 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»).

