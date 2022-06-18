На Ленинском водитель «Хёндэ» наехал на 7-летнего мальчика, который гулял один

Семилетний ребенок угодил под колеса автомобиля в Московском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня. Мальчик гулял один на Ленинском проспекте, 150, и, предположительно, не заметил машину, когда выбежал на дорогу.



По предварительным данным, пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностированы травмы головы и сотрясение. За рулем «Хёндэ Матрикс» находился 58-летний мужчина, который за последние пару лет к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

