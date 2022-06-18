    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-з

    761мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Что сказал Путин — коротко

    Медпомощь для беженцевКуда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    На Ленинском водитель «Хёндэ» наехал на 7-летнего мальчика, который гулял один

    545
    обсудить

    Семилетний ребенок угодил под колеса автомобиля в Московском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня. Мальчик гулял один на Ленинском проспекте, 150, и, предположительно, не заметил машину, когда выбежал на дорогу.

    По предварительным данным, пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностированы травмы головы и сотрясение. За рулем «Хёндэ Матрикс» находился 58-летний мужчина, который за последние пару лет к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

    «По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close