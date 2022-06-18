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    COVID-19

    В России выросло число заболевших коронавирусом за сутки и число смертей

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    Коронавирусная статистика в Петербурге за последние сутки демонстрирует спад показателей.

    По данным оперштаба по борьбе с инфекцией на 18 июня, в Петербурге за сутки выявили 221 случай заражения COVID-19 (против 228 накануне), подтверждены 5 смертей (7 накануне), госпитализированы 62 человека (87 накануне).

    Петербург находится на втором месте по заболеваемости ковидом после Московской области (243 случая за сутки). Москва — на третьем (220).

    В целом по России показатели немного подросли. За сутки зафиксировано 3 382 случая заражения коронавирусом против 3 373 накануне и 68 смертей (63 накануне). Госпитализация при этом снизилась на 5,8% — до 1 291 человека. Выписан в связи с выздоровлением 4 371 человек (на 3,4% больше).

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