В России выросло число заболевших коронавирусом за сутки и число смертей

Коронавирусная статистика в Петербурге за последние сутки демонстрирует спад показателей.
По данным оперштаба по борьбе с инфекцией на 18 июня, в Петербурге за сутки выявили 221 случай заражения COVID-19 (против 228 накануне), подтверждены 5 смертей (7 накануне), госпитализированы 62 человека (87 накануне).
Петербург находится на втором месте по заболеваемости ковидом после Московской области (243 случая за сутки). Москва — на третьем (220).
В целом по России показатели немного подросли. За сутки зафиксировано 3 382 случая заражения коронавирусом против 3 373 накануне и 68 смертей (63 накануне). Госпитализация при этом снизилась на 5,8% — до 1 291 человека. Выписан в связи с выздоровлением 4 371 человек (на 3,4% больше).