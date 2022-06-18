В России выросло число заболевших коронавирусом за сутки и число смертей

Коронавирусная статистика в Петербурге за последние сутки демонстрирует спад показателей.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией на 18 июня, в Петербурге за сутки выявили 221 случай заражения COVID-19 (против 228 накануне), подтверждены 5 смертей (7 накануне), госпитализированы 62 человека (87 накануне).



Петербург находится на втором месте по заболеваемости ковидом после Московской области (243 случая за сутки). Москва — на третьем (220).

