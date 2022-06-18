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    Хулиган во Всеволожске выстрелил в лицо восьмикласснику

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    2 комментария

    В Ленобласти полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе из аэрозольного пистолета, жертвой которой стал восьмиклассник.

    Накануне вечером к правоохранителям обратилась 38-летняя жительница Всеволожска — мать 14-летнего пострадавшего. Она рассказала, что неизвестный нанёс вред её сыну. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 июня.

    Спустя 11 минут после сообщения силовики по горячим следам задержали 31-летнего подозреваемого. По предварительной версии, у дома 1 по Пугоревскому проезду мужчина из хулиганских побуждений выстрелил из аэрозольного устройства «Удар М-2» в лицо подростку.

    Гражданина задержали и доставили в отдел. В отношении него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (2)

    Local
    Интересно, что сподвигло на такое действие, просто шёл мимо и выстрелил?
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