Хулиган во Всеволожске выстрелил в лицо восьмикласснику

В Ленобласти полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе из аэрозольного пистолета, жертвой которой стал восьмиклассник.



Накануне вечером к правоохранителям обратилась 38-летняя жительница Всеволожска — мать 14-летнего пострадавшего. Она рассказала, что неизвестный нанёс вред её сыну. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 июня.

