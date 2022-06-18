Хулиган во Всеволожске выстрелил в лицо восьмикласснику

В Ленобласти полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе из аэрозольного пистолета, жертвой которой стал восьмиклассник.
Накануне вечером к правоохранителям обратилась 38-летняя жительница Всеволожска — мать 14-летнего пострадавшего. Она рассказала, что неизвестный нанёс вред её сыну. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 июня.
Спустя 11 минут после сообщения силовики по горячим следам задержали 31-летнего подозреваемого. По предварительной версии, у дома 1 по Пугоревскому проезду мужчина из хулиганских побуждений выстрелил из аэрозольного устройства «Удар М-2» в лицо подростку.
Гражданина задержали и доставили в отдел. В отношении него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.