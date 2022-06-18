Российские отели в 2023 году начнут работать по стандарту «ультра всё включено»

Для российских отелей разработаны стандарты сервиса «всё включено» и «ультра всё включено». Об этом 18 июня сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.



«Стандарты на услуги «всё включено» и «ультра всё включено» для всех категорий «звездности» уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают уже в следующем году», — рассказала Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

