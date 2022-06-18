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    Российские отели в 2023 году начнут работать по стандарту «ультра всё включено»

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    3 комментария

    Для российских отелей разработаны стандарты сервиса «всё включено» и «ультра всё включено». Об этом 18 июня сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

    «Стандарты на услуги «всё включено» и «ультра всё включено» для всех категорий «звездности» уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают уже в следующем году», — рассказала Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

    Ростуризм определил критерии стандартов на основе мирового опыта. В частности, такие отели обязаны будут иметь несколько ресторанов, включая круглосуточный, тёплые бассейны, отдельные детские комнаты и аниматоров.

    «Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме», — подчеркнула Догузова.

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    Комментарии (3)

    houspi
    Даже боюсь спросить, сколько это будет стоить.
    Много ли россиян смогут позволить себе пожить в таких отелях.
    274495836
    Самогон анлимит включить не забудьте.
    И тогда точно бызьнес попрет
    Alex000
    Скорее ультра всё выключено, ну да ладно, доживём - увидим :)
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