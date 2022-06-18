Три неандертальских молочных зуба нашли в пещере Эль-Кастильо. Один из них могли выбить

Археологи на севере Испании нашли три зуба, принадлежавшие неандертальцам. Их обладателям было от 4 до 11 лет, они жили около 45 – 42 тысяч лет назад.
Как пишет 17 июня издание N+1, коронки молочных зубов обнаружили во время раскопок в пещере Эль-Кастильо, в культурном слое-18, который относится ко временам перехода от эпохи среднего палеолита к верхнему. Учёные, исследование которых описано в журнале Archeological and Anthropological Sciences, пришли к выводу, что зубы принадлежат детям — двум или, вероятнее всего, трём.
Находки сохранились плохо, и ДНК из них не извлекали. Предположительно, самому младшему ребёнку, зубы которого остались в пещере, было от 4 до 5,5 лет. Он потерял верхний молочный резец. Учёные полагают, что тот выпал не сам собой, а в результате травмы. Без верхнего и нижнего моляров дети постарше остались в процессе взросления.
Учёные отметили, что находки сделаны в пространстве, которое считается местом разделки добычи. Там же раскопали кости и рога оленей, быков и бизонов. Более того, зубы могли быть утеряны в разные периоды, но все однозначно принадлежали неандертальцам, которых в то время уже теснили Homo sapiens, активно заселявшие Европу.