Спасите сердце Марка. Пятимесячному малышу срочно требуется операция

Марк родился с тяжёлым пороком сердца. Сразу после появления на свет ему сделали операцию. Следующую планировали провести, когда мальчику исполнится год. Но сейчас состояние ребёнка резко ухудшилось, откладывать операцию нельзя.

«Сын родился с тяжёлым пороком сердца: два главных сосуда — аорта и легочная артерия — отходили только от правого желудочка (в норме они отходят от обоих желудочков). Его сердце работало с огромной перегрузкой, нарастала лёгочная гипертензия. Об этом страшном диагнозе я узнала ещё во время беременности.

Чтобы спасти Марка, сразу после рождения ему сделали операцию, это позволило временно снизить нагрузку на лёгкие и сосуды и тем самым подготовиться к дальнейшему лечению. Следующую операцию планировали провести, когда Марку уже исполнится год.



Но недавно его состояние резко ухудшилось — он стал тяжело дышать, даже хрипеть, снизилось содержание кислорода в крови. Обследование показало, что состояние ребёнка очень опасное, ему срочно нужна операция по радикальной коррекции порока. Но получить госквоту на операцию в петербургской больнице сын сейчас не может, так как мы прописаны в Московской области. Пожалуйста, помогите нам собрать деньги на оплату операции! В больнице Санкт-Петербурга Марка лечили с рождения, менять специалистов и клинику сейчас слишком рискованно». Зарина Петрова, Московская область.

