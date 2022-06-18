Спасите сердце Марка. Пятимесячному малышу срочно требуется операция

Марк родился с тяжёлым пороком сердца. Сразу после появления на свет ему сделали операцию. Следующую планировали провести, когда мальчику исполнится год. Но сейчас состояние ребёнка резко ухудшилось, откладывать операцию нельзя.
«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Марк Петров, 5 месяцев.
Сложный врождённый порок сердца.
Требуются обследование и операция. Не хватает 95 726 рублей.
«Сын родился с тяжёлым пороком сердца: два главных сосуда — аорта и легочная артерия — отходили только от правого желудочка (в норме они отходят от обоих желудочков). Его сердце работало с огромной перегрузкой, нарастала лёгочная гипертензия. Об этом страшном диагнозе я узнала ещё во время беременности.
Чтобы спасти Марка, сразу после рождения ему сделали операцию, это позволило временно снизить нагрузку на лёгкие и сосуды и тем самым подготовиться к дальнейшему лечению. Следующую операцию планировали провести, когда Марку уже исполнится год.
Но недавно его состояние резко ухудшилось — он стал тяжело дышать, даже хрипеть, снизилось содержание кислорода в крови. Обследование показало, что состояние ребёнка очень опасное, ему срочно нужна операция по радикальной коррекции порока. Но получить госквоту на операцию в петербургской больнице сын сейчас не может, так как мы прописаны в Московской области. Пожалуйста, помогите нам собрать деньги на оплату операции! В больнице Санкт-Петербурга Марка лечили с рождения, менять специалистов и клинику сейчас слишком рискованно». Зарина Петрова, Московская область.
Наталия Федорова, кардиолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):
«У Марка сложный и тяжёлый врождённый порок сердца. Ребёнку необходимо срочно провести обследование с последующим хирургическим лечением — мы планируем выполнить радикальную коррекцию двойного отхождения сосудов от правого желудочка в условиях искусственного кровообращения».
Контакты для оказания помощи:
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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».