В России планируют возродить автомобили «Победа» и «Волга»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров раскрыл планы отечественного автопрома. Там задумались о возрождении «Победы» и «Волги».
«У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа». Или и то и то», — цитирует Мантурова РБК 17 июня.
Министр добавил, что выпуск этих автомобилей может быть реализован не только в Нижнем Новгороде, но и на других площадках. Возможные сроки начала производства он не назвал.
16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод «Рено Россия», расположенный в столице, перейдет на баланс города. На нем будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе должны стать электромобилями.
Планы вернуть производство к жизни, судя по всему, вынашивают не первый год. Например, о том, что «Группа ГАЗ» продумывает возрождение бренда «Волга», глава совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф рассказывал «Ведомостям» в марте 2017 года.