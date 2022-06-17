В России планируют возродить автомобили «Победа» и «Волга»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров раскрыл планы отечественного автопрома. Там задумались о возрождении «Победы» и «Волги».



«У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа». Или и то и то», — цитирует Мантурова РБК 17 июня.

Министр добавил, что выпуск этих автомобилей может быть реализован не только в Нижнем Новгороде, но и на других площадках. Возможные сроки начала производства он не назвал.