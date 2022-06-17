    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Что сказал Путин — коротко

    Медпомощь для беженцевКуда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В России планируют возродить автомобили «Победа» и «Волга»

    2143
    10 комментариев

    Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров раскрыл планы отечественного автопрома. Там задумались о возрождении «Победы» и «Волги».

    «У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа». Или и то и то», — цитирует Мантурова РБК 17 июня.

    Министр добавил, что выпуск этих автомобилей может быть реализован не только в Нижнем Новгороде, но и на других площадках. Возможные сроки начала производства он не назвал.

    16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод «Рено Россия», расположенный в столице, перейдет на баланс города. На нем будут производить автомобили под брендом «Москвич», которые в перспективе должны стать электромобилями.

    Планы вернуть производство к жизни, судя по всему, вынашивают не первый год. Например, о том, что «Группа ГАЗ» продумывает возрождение бренда «Волга», глава совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф рассказывал «Ведомостям» в марте 2017 года.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (10)

    265927066
    Настало время удивительных историй..........
    klapaucius
    Недостаточно глубоко копают. Надо Руссо-Балт делать. Или на худой конец Лорен-Дитрих.
    265038733
    Еще предложили возродить бурлаков и крепостное право. Ведь это часть славной истории великой страны.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close