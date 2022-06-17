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    Грядут «тяжелые времена». Премьер готовит эстонцев к холодной зиме

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    9 комментариев

    Энергетический кризис и высокая инфляция могут стать причиной «суровой зимы» для жителей Эстонии. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, сообщает РБК.

    По словам премьер-министра Эстонии, страну ждут «трудные времена» из-за энергетики. Она предупредила о повышении цен по сравнению с зимой 2021/2022 годов, а также выразила беспокойство по этому поводу.

    При этом Кая Каллас говорила, что эстонская сторона в 2022-м откажется от газа из России. Для этого местные чиновники собираются создать возможности для приема СПГ и государственный резерв газа. Его объем, согласно плану, составит 1 тВт.

    Делая заявление об отказе, Каллас отмечала, что это возможность для Эстонии обрести независимость от российского газа.

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    Комментарии (9)

    Hans-Christian
    Насколько я помню, Ватт (Вт) это единица измерения мощности, но никак не объёма. И что за приставка "т"? Тера? Так Тера, так же как и Мега с Гига пишется с большой буквы.
    275203172
    1 ТВт - это мера мощности, а не энергии, и тем более, не объема газа.
    Денеб
    Лахтинские набежали.......
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