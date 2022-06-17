Грядут «тяжелые времена». Премьер готовит эстонцев к холодной зиме

Энергетический кризис и высокая инфляция могут стать причиной «суровой зимы» для жителей Эстонии. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, сообщает РБК.
По словам премьер-министра Эстонии, страну ждут «трудные времена» из-за энергетики. Она предупредила о повышении цен по сравнению с зимой 2021/2022 годов, а также выразила беспокойство по этому поводу.
При этом Кая Каллас говорила, что эстонская сторона в 2022-м откажется от газа из России. Для этого местные чиновники собираются создать возможности для приема СПГ и государственный резерв газа. Его объем, согласно плану, составит 1 тВт.
Делая заявление об отказе, Каллас отмечала, что это возможность для Эстонии обрести независимость от российского газа.