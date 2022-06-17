Песков заявил о возможности переговоров России и Украины

Переговоры России и Украины возможны, такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости.
«Переговоров никогда нельзя исключать. А подвижек по-прежнему нет», – отметил Песков (цитата по РИА Новости). Его попросили ответить на вопрос о том, возможен ли процесс переговоров между двумя странами.
Отмечается, что вопрос был задан после заявления одного из участников переговоров России и Украины. О возможном возобновлении диалога двух стран в ближайшее время заявил, по данным СМИ, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.