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    Песков заявил о возможности переговоров России и Украины

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    Переговоры России и Украины возможны, такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости.

    «Переговоров никогда нельзя исключать. А подвижек по-прежнему нет», – отметил Песков (цитата по РИА Новости). Его попросили ответить на вопрос о том, возможен ли процесс переговоров между двумя странами.

    Отмечается, что вопрос был задан после заявления одного из участников переговоров России и Украины. О возможном возобновлении диалога двух стран в ближайшее время заявил, по данным СМИ, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

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