Работники «Ленсвета» спасли птенцов, застрявших в уличном фонаре в центре Петербурга

Птенцы синицы провалились в основание фонаря в центре Петербурга. Метания матери не оставили равнодушными областных чиновников, на помощь пришла бригада «Ленсвета».

Как сообщили в пресс-службе предприятия, внимание к одному из фонарей на площади Пролетарской Диктатуры днём 17 июня привлекла синица, летающая рядом. Птицу заметили прохожие, её поведение заинтересовало и сотрудников расположенного рядом комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти. В чириканье услышали тревогу — и не ошиблись.

Оказалось, что птица вывела потомство, которому уже не сидится в гнезде. Через технологическое основание фонаря активные птенцы провалились в его основание и не могли самостоятельно выбраться.

Помощь подоспела в начале второго часа дня в лице электромонтёров. Бригада под руководством мастера Центрального эксплуатационного района Павла Макеева открыла люк внизу опоры и за 15 минут вызволила четырёх птенцов.



«Синичка целую спасательную операцию находилась рядом, наблюдая за действиями рабочих. Целые и невредимые малыши упорхнули вместе с мамой», — рассказали в «Ленсвете». Отдельной благодарности за спасение бригада удостоилась от сотрудников комитета.

