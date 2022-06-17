Рэпер Антоха МС исполнит в Петербурге песни с нового летнего мини-альбома

Антон Кузнецов, он же Антоха МС, имеет в народе репутацию одного из самых светлых и добрых рэперов. Артист выделяется на общем фоне не только самобытным стилем, но и нетипичным для любителей речитатива инструментом — Антоха МС не только читает куплеты, но и играет на трубе. Увидеть и услышать музыканта петербуржцы смогут 23 июня в новом общественном пространстве «Двор Гостинки» (16+).
Дополнительным поводом пойти на концерт станет и свежий мини-альбом артиста: 10 июня Антоха МС выпустил ЕР «Летний», в который вошли четыре трека, общая тема которых вынесена в название релиза. Если вы прожили первый месяц лета, но так и не почувствовали его, рекомендуем к прослушиванию: каждая песня альбома «Летний» пропитана атмосферой дачного отдыха в лучах палящего солнца. Темы треков будто нарочито просты, биты ненавязчивы, а голос Антохи спокоен и мелодичен.
Но даже если вы впервые слышите об этом исполнителе, грядущий концерт — отличный способ открыть для себя одного из самых нетипичных артистов современной сцены. Посмотрите, например, клип на композицию «Родина» — это же самый русский рэп в лучшем смысле этого слова.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»