Умер звезда фильма «Мужчина и женщина» Жан-Луи Трентиньян

Французский актер Жан-Луи Трентиньян скончался на 92-м году жизни. Об этом 17 июня сообщило издание France 24 со ссылкой на агентство APF.



26-летний Трентиньян дебютировал в кино в 1956 году, когда на экраны вышел фильм «И бог создал женщину», где он снялся с Брижит Бардо (во время съемок между ними начался роман) и Курдом Югенсом. После этого он сыграл в таких знаменитых фильмах, как «Три цвета: красный» Кшиштофа Кесьлёвского, «Конформист» Бернардо Бертолуччи, «Мужчина и женщина» Клода Лелуша, и многих других.

