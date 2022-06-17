    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.87eur58.96
    ТЕМА ДНЯ

    Запад пилит сук — Путин на ПМЭФ

    Медпомощь для беженцевКуда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Умер звезда фильма «Мужчина и женщина» Жан-Луи Трентиньян

    897
    обсудить

    Французский актер Жан-Луи Трентиньян скончался на 92-м году жизни. Об этом 17 июня сообщило издание France 24 со ссылкой на агентство APF.

    26-летний Трентиньян дебютировал в кино в 1956 году, когда на экраны вышел фильм «И бог создал женщину», где он снялся с Брижит Бардо (во время съемок между ними начался роман) и Курдом Югенсом. После этого он сыграл в таких знаменитых фильмах, как «Три цвета: красный» Кшиштофа Кесьлёвского, «Конформист» Бернардо Бертолуччи, «Мужчина и женщина» Клода Лелуша, и многих других.

    В 2003 году в его жизни произошла трагедия, после которой он так и не смог оправиться: его дочь была жестоко убита своим бойфрендом, рок-звездой Бертраном Кантатом.

    По сообщению новостного агентства, актер скончался в своем доме на юге Франции в окружении близких «от старости».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close