Вице-президент «Сколково» Константин Паршин: «После ухода западных IT-компаний в России должны появиться собственные вендоры»

Об этом заявил Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково», выступая на сессии «Время партнерств: сотрудничество компаний и отраслей на пути к преодолению кризиса» в рамках ПМЭФ-2022.

По его словам, до сих пор российский IT-рынок развивался фрагментарно. Большинство российских компаний шли «в хвосте» крупных вендоров, дорабатывая какие-то кусочки масштабных задач. «В реестре отечественного ПО около 20 тысяч наименований различных продуктов, из них больше 50 — операционных систем, — отметил он. — Мы могли бы войти в Книгу рекордов Гиннесса по числу операционных систем на душу населения, но ни одна из них не догнала те западные, с которыми мы все работаем».

При этом, как подчеркнул Константин Паршин, с уходом зарубежных вендоров требования от заказчиков резко выросли — им нужны не кусочки, а полноценные продукты. И такие требования большинство IT-компаний не могут удовлетворить по отдельности. Поэтому в ближайшие полгода-год рынок ждет консолидация. Причем партнерами IT-компаний могут стать и крупные заказчики, входя в капитал перспективных разработчиков. В таком случае наиболее критичные софтверные задачи могут быть решены в течение 2–3 лет.

«В России наступает эра появления настоящих вендоров, — подчеркнул он. — Именно такие проекты могут рассчитывать на господдержку». Грантовое финансирование, которое может снизить стоимость продукта на 80%, может появиться только там, где есть консолидированный спрос.



При этом Константин Паршин напомнил, что за последние годы была проведена серьезная работа со стороны регулятора, который в большей степени оказывал давление на рынок госкомпаний. Появлялись требования к стратегиям цифровой трансформации, к переходу на отечественное ПО и железо. И это уже дало толчок к консолидации рынка, которая продолжится сейчас.

