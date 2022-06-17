Пулковское шоссе встало в огромной пробке на выезд из города, КАД присоединилась к ожиданию

В Петербурге — обычные для вечера пятницы 7 баллов, но необычная пробка на выезде из города. Застрявших на Пулковском вполне могут понять жители Шушар, который день торчащие в пробках на въезд и выезд.

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По данным «Яндекс.Пробок», в 17:18 17 июня на Пулковском шоссе собрался затор длиной 5,6 километра. Магистраль полностью встала на выезд из города от площади Победы до поворота в аэропорт Пулково. Одновременно в пробке стоит и участок внешнего кольца КАД от развязки с Дачным проспектом и ЗСД до Пулковского шоссе.

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Между Пулковским и Софийской улицей кольцевая удивительно свободна, а вот дальше — стоит в пробках в обе стороны. «Хвост» на внешнем кольце тянется от Мурманского шоссе до Софийской улицы, а на внутреннем — от Софийской до въезда на вантовый мост, и еще около 2 километров — перед развязкой с Мурманским.

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