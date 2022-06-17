    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.87eur58.96
    ТЕМА ДНЯ

    Запад пилит сук — Путин на ПМЭФ

    Медпомощь для беженцевКуда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Пулковское шоссе встало в огромной пробке на выезд из города, КАД присоединилась к ожиданию

    4055
    3 комментария

    В Петербурге — обычные для вечера пятницы 7 баллов, но необычная пробка на выезде из города. Застрявших на Пулковском вполне могут понять жители Шушар, который день торчащие в пробках на въезд и выезд.

    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Яндекс.Пробок», в 17:18 17 июня на Пулковском шоссе собрался затор длиной 5,6 километра. Магистраль полностью встала на выезд из города от площади Победы до поворота в аэропорт Пулково. Одновременно в пробке стоит и участок внешнего кольца КАД от развязки с Дачным проспектом и ЗСД до Пулковского шоссе.

    ПоделитьсяПоделиться

    Между Пулковским и Софийской улицей кольцевая удивительно свободна, а вот дальше — стоит в пробках в обе стороны. «Хвост» на внешнем кольце тянется от Мурманского шоссе до Софийской улицы, а на внутреннем — от Софийской до въезда на вантовый мост, и еще около 2 километров — перед развязкой с Мурманским.

    ПоделитьсяПоделиться

    Напряженная ситуация в Шушарах. В плотном заторе встал съезд с внешнего кольца КАД на Московское шоссе и дальше в поселок, соседний съезд с Витебского проспекта тоже изрядно «покраснел». Стоит Пушкинская улица в самом поселке. Хотя сейчас там все не так плохо, как было накануне, когда поселок буквально оказался в кольце пробок.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    252674901
    В связи с приездом Путина выражаю глубокое соболезнование петербуржцам!
    art1354
    Отношение государства. к людям на лицо
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close