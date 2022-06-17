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    Путин ответил на антироссийские санкции цитатой Марка Твена

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    11 комментариев

    Рассуждая о степени влияния санкций на российскую экономику, Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в Петербурге 17 июня процитировал писателя Марка Твена и констатировал, что «кушать-то хочется всем».

    «Санкции наложили сначала на наше удобрение, потом отменили американцы. На продовольствие вообще не накладывали. Кушать-то хочется всем. Всему миру. Ну какие санкции? А то, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики... Ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». То же самое в отношение блицкрига, касающегося России», — сказал президент.

    Он добавил, что объем товарооборота в ЕврАзЭС постоянно растет.

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    Комментарии (11)

    265833487
    Фонтаночка трёт неугодное. Смех.
    274570617
    Кроме Колобка еще и сборник цитат прочёл?
    MidNightWoodpecker
    Нуууу... Допустим, в сравнении с недавним: " Кто обзывается, тот так и называется" на лицо явный рывок с прорывом.
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