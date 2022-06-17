Путин ответил на антироссийские санкции цитатой Марка Твена

Рассуждая о степени влияния санкций на российскую экономику, Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в Петербурге 17 июня процитировал писателя Марка Твена и констатировал, что «кушать-то хочется всем».



«Санкции наложили сначала на наше удобрение, потом отменили американцы. На продовольствие вообще не накладывали. Кушать-то хочется всем. Всему миру. Ну какие санкции? А то, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики... Ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». То же самое в отношение блицкрига, касающегося России», — сказал президент.