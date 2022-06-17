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    Путин учредил День народных художественных промыслов. Отмечать его будут вместе с медиками

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    5 комментариев

    В России учрежден новый праздник — День народных художественных промыслов. Подписанный Владимиром Путиным указ опубликован 17 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно документу, праздник будут отмечать в предпоследнее воскресенье июня.

    «В целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов постановляю установить День народных художественных промыслов и отмечать его в предпоследнее воскресенье июня», — говорится в тексте указа.

    Документ вступает в силу со дня подписания. Традиционно в третье воскресенье июня в России свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники.

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    Комментарии (5)

    своих не бросаем
    у меня ассоциация с промыслом в этой стране только с преступным.
    252674901
    Самогон тоже народный промысел, да здравствует самогон!
    Денеб
    Ура-а-а-а!!!! Да здравствует День народных художественных промыслов !!!! Мудрость вождя не знает границ !!!!
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