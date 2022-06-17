Путин учредил День народных художественных промыслов. Отмечать его будут вместе с медиками

В России учрежден новый праздник — День народных художественных промыслов. Подписанный Владимиром Путиным указ опубликован 17 июня на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, праздник будут отмечать в предпоследнее воскресенье июня.
«В целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов постановляю установить День народных художественных промыслов и отмечать его в предпоследнее воскресенье июня», — говорится в тексте указа.
Документ вступает в силу со дня подписания. Традиционно в третье воскресенье июня в России свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники.