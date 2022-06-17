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    Группа «Кино» откроет большой тур концертом в Петербурге

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    Фото: скриншот видео с youtube
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    Несмотря на то, что Виктора Цоя давно нет с нами, его песни живут и звучат. Более того — вероятно, его песни до сих пор нужны людям. Это подтверждает триумфальное возвращение группы «Кино» на сцену, которое стало возможным благодаря труду музыкантов коллектива и сына рокера Александра Цоя. В этом году «Кино» отправляется в большой тур по России, который стартует в Петербурге. Поклонников ждут 21 июня в Ледовом дворце (12+).

    Фанаты Цоя знают, чем знаменательно 21 июня 2022 года. В этот день легендарный музыкант мог бы встретить свое 60-летие. Отметить дату музыканты «Кино» намерены масштабным шоу — тысячи человек споют вместе знакомые каждому хиты: «Пачка сигарет», «Группа крови», «Мама, мы все больны», «Песня без слов» и многие другие.

    Как известно, никакой замены Виктору Цою нет — под живой аккомпанемент будет звучать настоящий голос музыканта, а сопровождаться шоу будет красочным видеорядом, созданным Александром Цоем. Кстати, как заявляют организаторы, концерт будет большим не только по количеству зрителей, но и трек-листу — играть «Кино» будет больше двух часов.

    Петербуржцы первыми услышат и увидят масштабное шоу, а только потом к нам присоединятся Москва, Калининград и с пару десятков других городов.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: скриншот видео с youtube

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