«Газпром нефть» предложит петербургским фармкомпаниям сырье для производства медикаментов

Соглашение об этом на ПМЭФ-2022 подписали генеральный директор «Газпромнефть — Промышленные инновации» Михаил Никулин и председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик. Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» обеспечат разработку решений для производства фармкомпонентов из продуктов нефтепереработки, а правительство города поможет взаимодействовать с региональными производителями медикаментов.

«Газпром нефть» и правительство Санкт-Петербурга будут сотрудничать в области инновационных технологий для получения химического сырья, которое предназначено для производства компонентов медицинских препаратов.

«Основным продуктом нефтепереработки традиционно являются различные виды топлива. При этом в рамках стратегии диверсификации бизнеса мы работаем над созданием технологий для производства продуктов следующего передела — спиртов, эфиров, гликолей ароматических производных — которые востребованы как сырье для производства фармсубстанций», — объяснил Михаил Никулин.



По словам Кирилла Соловейчика, медико-фармацевтическая промышленность является одной из наиболее динамично развивающихся и перспективных в Санкт-Петербурге, и такое соглашение будет способствовать созданию импортозамещающей продукции.