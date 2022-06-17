    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.87eur58.96
    ТЕМА ДНЯ

    Запад пилит сук — Путин на ПМЭФ

    Медпомощь для беженцевКуда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ПМЭФ2022

    «Газпром нефть» предложит петербургским фармкомпаниям сырье для производства медикаментов

    448
    обсудить

    «Газпром нефть» и правительство Санкт-Петербурга будут сотрудничать в области инновационных технологий для получения химического сырья, которое предназначено для производства компонентов медицинских препаратов.

    Соглашение об этом на ПМЭФ-2022 подписали генеральный директор «Газпромнефть — Промышленные инновации» Михаил Никулин и председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик. Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» обеспечат разработку решений для производства фармкомпонентов из продуктов нефтепереработки, а правительство города поможет взаимодействовать с региональными производителями медикаментов.

    «Основным продуктом нефтепереработки традиционно являются различные виды топлива. При этом в рамках стратегии диверсификации бизнеса мы работаем над созданием технологий для производства продуктов следующего передела — спиртов, эфиров, гликолей ароматических производных — которые востребованы как сырье для производства фармсубстанций», — объяснил Михаил Никулин.

    По словам Кирилла Соловейчика, медико-фармацевтическая промышленность является одной из наиболее динамично развивающихся и перспективных в Санкт-Петербурге, и такое соглашение будет способствовать созданию импортозамещающей продукции.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close