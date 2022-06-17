Россиянин получил срок за нападение с битой на мэра Иваново в День влюбленных

По версии следствия, 14 февраля 2019 года 33-летний уроженец Ярославля подъехал к дому чиновника, достал биту и настиг Шарыпова во дворе. Мэр получил не менее четырех ударов по голове, но сумел оказать активное сопротивление, с места преступления злодей сбежал. У главы города диагностировали синяки и закрытую черепно-мозговую травму.

В Ивановской области суд огласил приговор в отношении мужчины, который нанес травмы мэру Иваново Владимиру Шарыпову. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Задержали вероятного преступника спустя месяц. СК считает, что ярославец устроил покушение за вознаграждение. Расследование дел в отношении заказчика нападения и других соучастников продолжается.



Подсудимый в ходе заседания свою вину не признал. По статье о покушении на умышленное причинение тяжкого вреда его приговорили к 6 годам колонии общего режима. Решение в силу пока не вступило.

