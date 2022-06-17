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    Россиянин получил срок за нападение с битой на мэра Иваново в День влюбленных

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    3 комментария

    В Ивановской области суд огласил приговор в отношении мужчины, который нанес травмы мэру Иваново Владимиру Шарыпову. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

    По версии следствия, 14 февраля 2019 года 33-летний уроженец Ярославля подъехал к дому чиновника, достал биту и настиг Шарыпова во дворе. Мэр получил не менее четырех ударов по голове, но сумел оказать активное сопротивление, с места преступления злодей сбежал. У главы города диагностировали синяки и закрытую черепно-мозговую травму.

    Задержали вероятного преступника спустя месяц. СК считает, что ярославец устроил покушение за вознаграждение. Расследование дел в отношении заказчика нападения и других соучастников продолжается.

    Подсудимый в ходе заседания свою вину не признал. По статье о покушении на умышленное причинение тяжкого вреда его приговорили к 6 годам колонии общего режима. Решение в силу пока не вступило.

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    Комментарии (3)

    Басик
    Крепкая голова у мэра. Броня. Четыре удара битой и "смог оказать сопротивление". Завидую.
    Денеб
    33-летний уроженец Иваново ещё не на восточном фронте? Там такие боевые парни нужны!
    Neizvestniy
    Может, с невестой перепутал, которая к другому сбежала? Эту версию органы не рассматривают? Или невеста искала сбежавшего жениха и перепутала с мэром.
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