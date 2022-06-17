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    ПМЭФ2022

    Трамвай «Славянка» оснастят отечественной системой для оплаты проезда, информирования пассажиров и контроля над безопасностью

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    Новая трамвайная сеть по марштуру Купчино — Шушары — Славянка будет оснащена автоматизированной системой обслуживания пассажиров, оплаты проезда и безопасности. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) подписали Дмитрий Панкратов, генеральный директор компании-концессионера «БалтНедвижСервис», и Егор Чеботаев, вице-президент ГК ИТЭЛМА.

    Фото: предоставлено пресс-службой «АБЗ-1»
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    Компании будут сотрудничать в рамках реализации проекта строительства трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» — пос. Шушары — Славянка» («Славянка»). Применение новых технологий должно обеспечить безопасность и комфорт пассажиров, а также соблюдение точности расписания. Для этого предусмотрены системы, обеспечивающие безопасность движения при аварийных факторах, автоматический контроль расстояния между трамваями в пути следования, энергоэффективное ведение трамвая, системы информирования пассажиров о времени прибытия в трамвайном вагоне и на остановочных пунктах, удобная система оплаты проезда с использованием турникетной линейки на конечном пункте и другие современные технические решения.

    Дмитрий Панкратов отметил, что применение уникальных отечественных разработок сделает будущий трамвай еще более безопасным и комфортным для пассажиров.

    Фото: предоставлено пресс-службой «АБЗ-1»
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    Напомним, что концессионное соглашение между Петербургом и ООО «БалтНедвижСервис» о создании и эксплуатации трамвайной линии по маршруту «ст. м. «Купчино» — пос. Шушары — Славянка» было подписано в 2019 году и рассчитано на 30 лет (до 2049 г.). Запланировано строительство трамвайной сети протяженностью 21 км — от Балканской площади через пос. Шушары до мкр. Славянка.

    Фото: предоставлено пресс-службой «АБЗ-1»
    Фото: предоставлено пресс-службой «АБЗ-1»

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