Трамвай «Славянка» оснастят отечественной системой для оплаты проезда, информирования пассажиров и контроля над безопасностью

Новая трамвайная сеть по марштуру Купчино — Шушары — Славянка будет оснащена автоматизированной системой обслуживания пассажиров, оплаты проезда и безопасности. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) подписали Дмитрий Панкратов, генеральный директор компании-концессионера «БалтНедвижСервис», и Егор Чеботаев, вице-президент ГК ИТЭЛМА.
Компании будут сотрудничать в рамках реализации проекта строительства трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» — пос. Шушары — Славянка» («Славянка»). Применение новых технологий должно обеспечить безопасность и комфорт пассажиров, а также соблюдение точности расписания. Для этого предусмотрены системы, обеспечивающие безопасность движения при аварийных факторах, автоматический контроль расстояния между трамваями в пути следования, энергоэффективное ведение трамвая, системы информирования пассажиров о времени прибытия в трамвайном вагоне и на остановочных пунктах, удобная система оплаты проезда с использованием турникетной линейки на конечном пункте и другие современные технические решения.
Дмитрий Панкратов отметил, что применение уникальных отечественных разработок сделает будущий трамвай еще более безопасным и комфортным для пассажиров.
Напомним, что концессионное соглашение между Петербургом и ООО «БалтНедвижСервис» о создании и эксплуатации трамвайной линии по маршруту «ст. м. «Купчино» — пос. Шушары — Славянка» было подписано в 2019 году и рассчитано на 30 лет (до 2049 г.). Запланировано строительство трамвайной сети протяженностью 21 км — от Балканской площади через пос. Шушары до мкр. Славянка.