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    В МИД Дании заявили, что российское военное судно вошло в территориальные воды страны

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    5 комментариев

    Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщил, что российское военное судно в ночь на пятницу дважды нарушило территориальные воды королевства. Об этом 17 июня политик написал в своих соцсетях.

    «Минувшей ночью российское военное судно дважды нарушило территориальные воды Дании. Глубоко безответственная, грубая и совершенно недопустимая российская провокация. Методы запугивания не работают против Дании», — пишет Кофод.

    Он отметил, что российского посла Владимира Барбина срочно вызвали в МИД королевства.

    В Министерстве иностранных дел РФ пока не отреагировали на данное сообщение.

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    Комментарии (5)

    RMN
    Если военное - то не судно
    Если судно - то не военное
    Денеб
    Мировой хулиган с ядерной заточкой в кармане......
    своих не бросаем
    топите, чего там думать
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