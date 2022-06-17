В МИД Дании заявили, что российское военное судно вошло в территориальные воды страны

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод сообщил, что российское военное судно в ночь на пятницу дважды нарушило территориальные воды королевства. Об этом 17 июня политик написал в своих соцсетях.



«Минувшей ночью российское военное судно дважды нарушило территориальные воды Дании. Глубоко безответственная, грубая и совершенно недопустимая российская провокация. Методы запугивания не работают против Дании», — пишет Кофод.

