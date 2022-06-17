«Если они ударят по Мозырю…» Лукашенко пригрозил Украине

Белоруссия не будет участвовать в конфликте на Украине, но ответит в случае удара по своей территории. Об этом 17 июня заявил президент Александр Лукашенко.
«Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть», — сказал глава государства на встрече с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске (цитата по БелТА).
По словам Лукашенко, его российский коллега Владимир Путин не просил «заходить» на Украину, однако Запад толкает Белоруссию на этот конфликт.
«А вот они (Запад) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт — линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. <…> Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился», — подчеркнул президент Белоруссии.