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    Боевые действия на Украине

    «Если они ударят по Мозырю…» Лукашенко пригрозил Украине

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    Белоруссия не будет участвовать в конфликте на Украине, но ответит в случае удара по своей территории. Об этом 17 июня заявил президент Александр Лукашенко.

    «Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть», — сказал глава государства на встрече с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске (цитата по БелТА).

    По словам Лукашенко, его российский коллега Владимир Путин не просил «заходить» на Украину, однако Запад толкает Белоруссию на этот конфликт.

    «А вот они (Запад) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт — линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. <…> Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился», — подчеркнул президент Белоруссии.

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