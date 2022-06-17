«Если они ударят по Мозырю…» Лукашенко пригрозил Украине

Белоруссия не будет участвовать в конфликте на Украине, но ответит в случае удара по своей территории. Об этом 17 июня заявил президент Александр Лукашенко.



«Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть», — сказал глава государства на встрече с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске (цитата по БелТА).

