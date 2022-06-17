Дерипаска все же приехал на ПМЭФ-2022. Хотя говорил, что вопрос форума закрыт из-за «уборки урожая»

Миллиардер Олег Дерипаска приехал на Петербургский экономический форум, чтобы поучаствовать в пленарном заседании с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 17 июня сообщает РБК.
Бизнесмен 8 июня опубликовал пост в своем Telegram-канале, который поставил под сомнение его участие в ПМЭФ-2022. Он сообщил, что вопрос участия в экономическом форуме закрыт, потому что «пришла пора уборки урожая».
Видео с полем урожая ржи Олег Дерипаска опубликовал в своем телегам-канале 16 июня. Подписи нет, но изображения дополняет завораживающий голос: «Вот наш урожай. И дождик прошёл. Голода не будет».