Вице-премьер Борисов допустил, что часть авиапарка РФ надо будет разобрать на запчасти

Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов считает, что часть актуального иностранного авиапарка может быть разобрана на запчасти из-за устаревания самолетов. Об этом зампред правительства рассказал 17 июня на ПМЭФ-2022 в эфире телеканала «Россия-24».
«Может быть, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть», — сказал он (цитата по ТАСС).
Борисов спрогнозировал со ссылкой на Минтранс РФ, что существующий авиапарк еще может прослужить приблизительно пять лет. Также он отметил, что не имеет иллюзий о сроках действия санкций против РФ, из-за которых страна столкнулась с проблемами при эксплуатации иностранных самолетов.
«Это не на год, не на два, а может быть, на 10 и более лет», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).