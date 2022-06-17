Вице-премьер Борисов допустил, что часть авиапарка РФ надо будет разобрать на запчасти

Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов считает, что часть актуального иностранного авиапарка может быть разобрана на запчасти из-за устаревания самолетов. Об этом зампред правительства рассказал 17 июня на ПМЭФ-2022 в эфире телеканала «Россия-24».

«Может быть, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть», — сказал он (цитата по ТАСС).

