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    ПМЭФ2022

    Вице-премьер Борисов допустил, что часть авиапарка РФ надо будет разобрать на запчасти

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    9 комментариев

    Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов считает, что часть актуального иностранного авиапарка может быть разобрана на запчасти из-за устаревания самолетов. Об этом зампред правительства рассказал 17 июня на ПМЭФ-2022 в эфире телеканала «Россия-24».

    «Может быть, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Борисов спрогнозировал со ссылкой на Минтранс РФ, что существующий авиапарк еще может прослужить приблизительно пять лет. Также он отметил, что не имеет иллюзий о сроках действия санкций против РФ, из-за которых страна столкнулась с проблемами при эксплуатации иностранных самолетов.

    «Это не на год, не на два, а может быть, на 10 и более лет», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

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    Комментарии (9)

    SERGEY111
    Главное - чтобы разборка происходила только на земле а не еще и в воздухе .
    mynine
    Хиханьки и хаханьки, но ситуация-то катастрофическая в большинстве отраслей страны. Власти этого замечать не хотят, и скоро введут статью за дискредитацию чиновников.
    Antibotik
    Просто каждый балабол отрабатывает свою з/п
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