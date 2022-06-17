Минпромторг будет искать технологии для импортозамещения в стартапах

Соответствующее соглашение о сотрудничестве Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов подписали в рамках ПМЭФ-2022. Через интеграцию цифровых систем резиденты «Сколково» будут оперативно получать актуальную информацию о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности: о мерах поддержки, запросах от промышленных предприятий на решение конкретных задач. А Минпромторг будет использовать цифровые сервисы фонда «Сколково» для поиска необходимых отрасли разработчиков технологий.

«Это сотрудничество поможет сократить дистанцию между возникновением потребности в технологии и ее интеграции в производство, — отметил Денис Мантуров. — Кооперация с научными коллективами ускорит переход национальной экономики к инновационному типу развития. Предполагается развитие бесшовной интеграции мер поддержки как со стороны Министерства, так и со стороны Фонда. Это сделает их доступнее для предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью».

Игорь Дроздов рассказал, что «Сколково» выстраивает взаимодействие между технологическими стартапами и крупными индустриальными заказчиками, в том числе при помощи платформы НИОКР сервис: любой заказчик может оставить на платформе запрос, а исполнители предоставят готовое технологическое решение или создадут его. «Так мы помогаем сократить дистанцию между идеей и внедрением готового продукта. Новый этап сотрудничества с Минпромторгом направлен на поддержку отечественной промышленности в целях обеспечения технологического суверенитета России», — резюмировал он.

