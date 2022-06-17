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    ПМЭФ2022

    Минпромторг будет искать технологии для импортозамещения в стартапах

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    Промышленные предприятия будут искать технологические решения для имортозамещения с помощью «Сколково» — крупнейшего реестра стартапов. Это поможет сократить технологические цепочки и ускорить темпы импортозамещения.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Соответствующее соглашение о сотрудничестве Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов подписали в рамках ПМЭФ-2022. Через интеграцию цифровых систем резиденты «Сколково» будут оперативно получать актуальную информацию о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности: о мерах поддержки, запросах от промышленных предприятий на решение конкретных задач. А Минпромторг будет использовать цифровые сервисы фонда «Сколково» для поиска необходимых отрасли разработчиков технологий.

    «Это сотрудничество поможет сократить дистанцию между возникновением потребности в технологии и ее интеграции в производство, — отметил Денис Мантуров. Кооперация с научными коллективами ускорит переход национальной экономики к инновационному типу развития. Предполагается развитие бесшовной интеграции мер поддержки как со стороны Министерства, так и со стороны Фонда. Это сделает их доступнее для предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью».

    Игорь Дроздов рассказал, что «Сколково» выстраивает взаимодействие между технологическими стартапами и крупными индустриальными заказчиками, в том числе при помощи платформы НИОКР сервис: любой заказчик может оставить на платформе запрос, а исполнители предоставят готовое технологическое решение или создадут его. «Так мы помогаем сократить дистанцию между идеей и внедрением готового продукта. Новый этап сотрудничества с Минпромторгом направлен на поддержку отечественной промышленности в целях обеспечения технологического суверенитета России», — резюмировал он.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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