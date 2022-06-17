Чтобы угнать старую «Ладу», петербуржцу пришлось задействовать эвакуатор

Петербургские полицейские спустя два месяца раскрыли угон автомобиля в Выборгском районе города. Ради выгоды в 15 тысяч рублей злоумышленнику пришлось заморочиться с эвакуатором, ведь его добыча оказалась не на ходу.
В полдевятого вечера 16 июня полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-21099 с Выборгской набережной в Петербурге, стало известно «Фонтанке» 17 июня. Автомобиль 1997 года выпуска стоимостью в 40 тысяч рублей пропал от дома 49 два месяца назад — с 15 на 16 апреля. Тогда же было возбуждено уголовное дело по ч.2 п. «в» ст. 158 УК РФ (кража).
Задержанный 33-летний петербуржец пояснил, что «Ладу» он увез на эвакуаторе, поскольку та была не на ходу, и продал неизвестным за 15 тысяч рублей. Мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, а в настоящее время проходит лечение в туберкулезной больнице. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.