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    Чтобы угнать старую «Ладу», петербуржцу пришлось задействовать эвакуатор

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    1 комментарий

    Петербургские полицейские спустя два месяца раскрыли угон автомобиля в Выборгском районе города. Ради выгоды в 15 тысяч рублей злоумышленнику пришлось заморочиться с эвакуатором, ведь его добыча оказалась не на ходу.

    В полдевятого вечера 16 июня полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-21099 с Выборгской набережной в Петербурге, стало известно «Фонтанке» 17 июня. Автомобиль 1997 года выпуска стоимостью в 40 тысяч рублей пропал от дома 49 два месяца назад — с 15 на 16 апреля. Тогда же было возбуждено уголовное дело по ч.2 п. «в» ст. 158 УК РФ (кража).

    Задержанный 33-летний петербуржец пояснил, что «Ладу» он увез на эвакуаторе, поскольку та была не на ходу, и продал неизвестным за 15 тысяч рублей. Мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, а в настоящее время проходит лечение в туберкулезной больнице. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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    Комментарии (1)

    kоt-obormot
    Мусье видимо понимает в нынешнем каКчестве этих, самых - лад.
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