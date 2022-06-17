Простые числа. Бывший ректор ВШЭ «на пальцах» объяснил, что можно сделать с Болонской системой

Болонская система – лишь проекция нового многоступенчатой системы образования. Такое мнение в ходе ПМЭФ-2022 высказал бывший ректор, ныне научный руководитель НИУ ВЩЭ, координатор экспертного совета при правительстве России Ярослав Кузьминов.
«Система 4 + 2 – система 90-х годов, она уже устарела, – заявил Ярослав Кузьминов. – Президент Путин предложил систему 2 + 2 + 2. Внутри этого трека человек сможет решить, хочет ли он быть, например, историком или журналистом».
Он добавил, что в данный момент главный тренд развития образования – расширение свободы студентов.
Помимо прочего, по мнению Ярослава Кузьминова, подготовка инженеров в России стала менее фундаментальной: «Надо возвращаться к пятилетней подготовке», – заявил он. И добавил, что тоже самое касается и юристов, историков, востоковедов: «Невозможно востоковеда подготовить за 4 года».