«ГАЗель» и два «Ниссана» сошлись на Байконурской. Среди пострадавших — ребенок

Три машины раскидало по дороге после ДТП в Приморском районе Петербурга утром 17 июня. Двоим участникам, в том числе ребенку, потребовалась помощь медиков.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
У дома 19 по Байконурской улице столкнулись три автомобиля: грузовая «ГАЗель», Nissan Murano и Nissan Juke, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На фото видно, что «Ниссаны» от удара частично выкинуло на газоны по разным сторонам дороги. Одной из машин оторвало переднее колесо.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 9:53. В результате столкновения двух «Ниссанов» пострадали два человека: взрослого госпитализировали в состоянии средней тяжести, 10-летнего ребенка — в удовлетворительном. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.