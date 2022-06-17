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    «ГАЗель» и два «Ниссана» сошлись на Байконурской. Среди пострадавших — ребенок

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    1 комментарий

    Три машины раскидало по дороге после ДТП в Приморском районе Петербурга утром 17 июня. Двоим участникам, в том числе ребенку, потребовалась помощь медиков.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    У дома 19 по Байконурской улице столкнулись три автомобиля: грузовая «ГАЗель», Nissan Murano и Nissan Juke, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На фото видно, что «Ниссаны» от удара частично выкинуло на газоны по разным сторонам дороги. Одной из машин оторвало переднее колесо.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 9:53. В результате столкновения двух «Ниссанов» пострадали два человека: взрослого госпитализировали в состоянии средней тяжести, 10-летнего ребенка — в удовлетворительном. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

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    Комментарии (1)

    Znatok78
    Скорее всего, неудачная попытка обгона. Часто там идут в лобовую приходится притормаживать.
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