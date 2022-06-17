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    В Петербурге пройдёт благотворительная парусная регата в помощь онкобольным детям

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    В Санкт-Петербурге пройдёт ставшая уже традиционной благотворительная парусная регата в поддержку подопечных фонда «свет.дети» — детей с онкологическими заболеваниями.

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    Это будет уже четвёртая регата. За три предыдущие удалось собрать более 4,5 миллиона рублей, которые были направлены на приобретение современных эндопротезов, оплату обследований детям и мастер-классы для родителей, которые проходят лечение в отделениях онкологических центров Петербурга.

    Морские гонки состоятся 19 июня в акватории Финского залива на крейсерско-гоночных яхтах класса «Л-6» по всем международным правилам парусных гонок. В регате примут участие 10 команд из представителей социально ответственного бизнеса, молодёжи и членов медицинского сообщества. Они будут бороться за медали в нескольких номинациях. А чтобы получить самую главную награду, команды должны занять максимально высокое место в спортивном и фандрайзинговом результате.

    «Всего в регате участвует около ста человек. Перед стартом команды делают благотворительный взнос. Но самое интересное происходит, когда друзья и болельщики поддерживают любимые яхты рублём во время гонки. Результат командных сборов отображается в режиме реального времени, поэтому итоги соревнований могут решиться в последние минуты», — рассказали «Фонтанке» в благотворительном фонде.

    Зрители смогут наблюдать за ходом соревнований с теплохода. Для гостей мероприятия предусмотрена развлекательная программа, праздничный банкет и выступление музыкальных групп.

    «Мы подготовили интересную программу. Команды готовы, теперь ждём зрителей и гостей. Приглашаю всех желающих выйти с нами на теплоходах, насладиться чудесным видом Финского залива. Опытные комментаторы познакомят вас с парусным спортом, и, может быть, вы влюбитесь в него так же, как и наши постоянные участники», — сказал Никита Бриллиантов, организатор благотворительной регаты, председатель Совета капитанов Санкт-Петербургского речного яхт-клуба.

    Подробности — на сайте мероприятия.

    Санкт-Петербургский благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями «свет.дети» был основан в 2008 году. В программы деятельности фонда входит оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие в развитии онкологических клиник Санкт-Петербурга. С момента основания фонд оказал помощь более чем 850 онкобольным детям из разных городов России, а также детям других государств, имеющим необходимость лечиться в российских клиниках.

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