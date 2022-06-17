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    ПМЭФ2022

    Новак заявил о востребованности российской нефти

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    2 комментария

    Экспорт нефти из России за пять месяцев 2022 года вырос на 12%. Это означает, что российские нефтепродукты востребованы в мире, заявил в ходе сессии «Глобальные вызовы энергобаланса» зампред правительства РФ Александр Новак.

    «Экспорт нефти по сравнению с прошлым годом увеличился на 12%. Это за пять месяцев. И в текущем периоде экспорт выше, чем в прошлом году. Связано это в том числе со снижением объемов переработки, с переконфигурацией нефтеперерабатывающих заводов. Это означает, что наши нефтепродукты востребованы в мире сегодня», — отметил он.

    По словам Новака, в результате «необоснованных санкций» относительно поставок наших энергетических ресурсов в моменте на них есть дисконт. Он будет уменьшаться по мере того, как будут окончательно выстроены новые логистические цепочки, сообщил экс-министр энергетики.

    При этом объем экспорта газа за тот же период снизился на 5%.

    Кроме того, Новак назвал ситуацию с ростом цен в Европе достаточно напряженной. За год цены на газ выросли в среднем в 4 раза.

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    Комментарии (2)

    Инкогнито2021
    с дисконтом 40% конечно привлекательная
    Кот Ученый
    ох уж это эмбарго.. ох уж эти ссанкции.. ох уж эта зеленая энергетика...!))
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