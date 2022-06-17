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    «Правильно планируйте свои мероприятия». Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные

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    2 комментария

    В выходные станет теплее, обещает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Прохлада задержится до ночи пятницы. Правда, дождь может подпортить отдых

    По словам Александра Колесова, пятница еще будет прохладной — воздух не прогреется выше 15 градусов. Однако, начиная с субботы, 18 июня, начнется потепление. Температура повысится до плюс 20.

    «Атмосфера сейчас настолько неустойчивая, что погода будет меняться постоянно. Вот и в субботу с запада подходит очередной циклон, который принесет дожди», — написал Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    Главный синоптик Петербурга отмечает, что к городу дожди подберутся ко второй половине дня 18 июня. В течение ночи они сместятся в сторону Ленобласти. В воскресенье в городе снова похолодает до плюс 18. Неприятной погоду сделают сильный ветер и дожди.

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    Комментарии (2)

    Znatok78
    Прогноз по принципу "то ли дождик, то ли нет, то ли будет, то ли нет"...
    ЛугаКалуга
    Очень жаль, что жары как в прошлом году не предвидится(( в том году никакие курорты были не нужны, Питер любого Сочи лучше был(
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