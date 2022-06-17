«Правильно планируйте свои мероприятия». Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные

В выходные станет теплее, обещает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Прохлада задержится до ночи пятницы. Правда, дождь может подпортить отдых
По словам Александра Колесова, пятница еще будет прохладной — воздух не прогреется выше 15 градусов. Однако, начиная с субботы, 18 июня, начнется потепление. Температура повысится до плюс 20.
«Атмосфера сейчас настолько неустойчивая, что погода будет меняться постоянно. Вот и в субботу с запада подходит очередной циклон, который принесет дожди», — написал Александр Колесов в своём телеграм-канале.
Главный синоптик Петербурга отмечает, что к городу дожди подберутся ко второй половине дня 18 июня. В течение ночи они сместятся в сторону Ленобласти. В воскресенье в городе снова похолодает до плюс 18. Неприятной погоду сделают сильный ветер и дожди.