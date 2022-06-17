Ректор Университета имени Сеченова рассказал том, как выход из Болонской системы повлияет на подготовку врачей

Выход из Болонской системы сильно не скажется на подготовке будущего врача. Об этом 17 июня на ПМЭФ заявил Петр Глыбочко, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава РФ.



«Да, мы участвовали в Болонской системе. Но реально сегодня подготовка врачей в университетах сохранилась, хорошая подготовка. Мы сохранили практически по всем специальностям специалитет, магистратура у нас работает», — заявил Петр Глыбочко.