Ректор Университета имени Сеченова рассказал том, как выход из Болонской системы повлияет на подготовку врачей

Выход из Болонской системы сильно не скажется на подготовке будущего врача. Об этом 17 июня на ПМЭФ заявил Петр Глыбочко, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава РФ.
«Да, мы участвовали в Болонской системе. Но реально сегодня подготовка врачей в университетах сохранилась, хорошая подготовка. Мы сохранили практически по всем специальностям специалитет, магистратура у нас работает», — заявил Петр Глыбочко.
По его словам, на подготовке будущих врачей выход из Болонской системы не скажется: уже было взято «все лучшее» от советской системы, подход к подготовке врачей у постели больного сохранен. Медицинское образование в университете ориентировано на практику.
«Мы взяли лучшее и от Болонской системы — создали систему электронного дистанционного образования. Это дало возможность себя комфортно чувствовать в пандемию. И каких-то больших проблем мы не ощущаем», — добавил Петр Глыбочко.
По мнению Глыбочко, выход из Болонской системы не отпугнет и студентов-иностранцев.
«Мы прогнозируем, что количество иностранных студентов не уменьшится. В нашем университете обучается 5 тысяч иностранцев — оттока сейчас нет. У нас нет такого количества магистратур, как на Западе, но наше медицинское образование достаточно серьезно востребовано. Уровень и качество подготовки выпускников достаточно хороши», — заявил он.