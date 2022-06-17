«Зацепил линии электропередачи». В Белгородской области разбился военный самолет

Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Об этом 17 июня пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным агентства, летчик катапультировался, он жив.



«Авария произошла в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет зацепил линии электропередачи и упал на землю», — рассказал источник.