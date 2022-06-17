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    «Зацепил линии электропередачи». В Белгородской области разбился военный самолет

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    Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Об этом 17 июня пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным агентства, летчик катапультировался, он жив.

    «Авария произошла в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет зацепил линии электропередачи и упал на землю», — рассказал источник.

    Как уточняет РИА Новости, самолет Су-25 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Предварительно, агентство называет причиной происшествия техническую неисправность.

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