«Зацепил линии электропередачи». В Белгородской области разбился военный самолет

Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Об этом 17 июня пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, летчик катапультировался, он жив.
«Авария произошла в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет зацепил линии электропередачи и упал на землю», — рассказал источник.
Как уточняет РИА Новости, самолет Су-25 потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. Предварительно, агентство называет причиной происшествия техническую неисправность.