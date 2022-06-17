Греф: Возврат к ВВП на уровне 2021 года может занять 10 лет

Чтобы восстановить ВВП до уровня 2021 года, потребуется около 10 лет, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что вернуть ВВП России к уровню 2021 года удастся лишь через 10 лет. Раньше восстановить экономику страны, пострадавшую от санкций, вряд ли удастся.
Согласно оценкам Германа Грефа, из-за санкционного ограничения экспорта сейчас до 15% ВВП под угрозой. Как результат, инерционное возвращение на уровень ВВП 2021 года может занять 10 лет.
Согласно прогнозу Сбербанка, падение ВВП России в 2022 году может составить 7%, в 2023 году — 10,3%. После этого замедление экономики может начать сокращаться. Однако даже к нулевому уровню она сможет вернуться не ранее 2030 года. При этом рост мировой экономики к 2030 году может достигать 35%.