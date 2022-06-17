    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.87eur58.96
    ТЕМА ДНЯ

    ПМЭФ: Что будет дальше с российской экономикой

    Что в сумке у талибов*?Куда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Экономика и санкции

    ПМЭФ2022

    Греф: Возврат к ВВП на уровне 2021 года может занять 10 лет

    3210
    28 комментариев

    Чтобы восстановить ВВП до уровня 2021 года, потребуется около 10 лет, считает глава Сбербанка Герман Греф.

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что вернуть ВВП России к уровню 2021 года удастся лишь через 10 лет. Раньше восстановить экономику страны, пострадавшую от санкций, вряд ли удастся.

    Согласно оценкам Германа Грефа, из-за санкционного ограничения экспорта сейчас до 15% ВВП под угрозой. Как результат, инерционное возвращение на уровень ВВП 2021 года может занять 10 лет.

    Согласно прогнозу Сбербанка, падение ВВП России в 2022 году может составить 7%, в 2023 году — 10,3%. После этого замедление экономики может начать сокращаться. Однако даже к нулевому уровню она сможет вернуться не ранее 2030 года. При этом рост мировой экономики к 2030 году может достигать 35%.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (28)

    Две монеты
    Учитывая что ни Иран, ни КНДР не достигли докризисных значений, Греф считает что в течении 10 лет умрёт СамиЗнаетеКто и только после этого жизнь наладится.
    266087295
    Кто эти реформы проводить будет?
    Путин, Сечин и Ротенберг?
    А без реформ мы к 2021 году через 50 лет вернемся, а к 2013 через 100.
    asvea
    Что то задолбало каждые 3-5 лет в жо...у проваливается с дефолтами с этими управленцами
    Только местами меняются
    Мутко ,Голикова,Чубайс и ТД
    Одни прорывы
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close